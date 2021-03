SCHLAGER ODER N!XXX Ute Freudenberg begeistert mit unentdecktem Talent

Schon die erste Frage des Showmasters hatte es in sich: "Wie viele Sekunden schafft Ute Freudenberg, Töne aus einem Alphorn zu quetschen, wenn sie dafür insgesamt eine Minute Zeit bekommt?"

Ute Freudenberg sollte also versuchen, einem Alphorn so viele Töne wie möglich zu entlocken. Dabei hat sie noch nie in ihrem Leben ein Alphorn auch nur angefasst. Eine schwierige Aufgabe, die sie jedoch mit Bravour gemeistert hat, wie sich im Anschluss herausstellte. Beatrice Egli erkannte schnell die Schwierigkeit der Aufgabe. Als Schweizerin kennt sie sich schließlich mit dem Alphorn aus: