Vor 30 Jahren begann seine TV-Karriere mit seinem allerersten Fernsehauftritt – und mit seinem allerersten Album. Der Gegenwind war von Anfang an und immer wieder stark. Aber er hat es trotzdem geschafft: Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carrell. Im August wird Florian Silbereisen 40! Er feiert sein Jubiläum und seinen Geburtstag mit einer ganz besonderen und ganz neuen Live-Eurovisionsshow:

Auf der Gästeliste der Open-Air-Show stehen viele Stars mit vielen Hits und - ganz klar - mit vielen Überraschungen. Zuletzt hatte Florian Silbereisen mit "SCHLAGERCOUNTDOWN – So wird’s bald wieder sein!" so richtig Lust auf die Zeit gemacht, in der wir endlich wieder miteinander feiern können. Nun ist es soweit: Wir dürfen also gespannt sein, was er sich zusammen mit seinem Team für die neue Show ausgedacht hat.



Ausführliche Informationen dazu gibt es schon bald bei "Meine Schlagerwelt"!