Tränenreicher Abend So emotional war der große Schlagerabschied von Jürgen Drews

Von einer Couch am Bühnenrand sah sich der 77-Jährige - ganz feierlich im goldenen Smoking - das ganze Spektakel an. An seiner Seite: Ehefrau Ramona und Tochter Joelina. Die 27-Jährige war nicht nur seelischer Halt, sondern sorgte später am Abend zusammen mit ihrem Papa auch für den emotionalen Höhepunkt der Show. Bis dahin vergingen die drei Stunden wie im Flug.

Blumen für Ramona, Applaus für Jürgen bei seinem großen Schlagerabschied. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Jürgen Drews wirkte den ganzen Abend über wie beseelt, ob der großen Aufmerksamkeit, die ihm noch einmal galt. Zeit zum Zurücklehnen gab es für den Sänger jedoch nicht. Voller Tatendrang griff er während der über dreistündigen Show immer wieder selbst zum Mikrofon und gab seine großen Hits zum Besten. Von "Wenn die Wunderkerzen brennen" über "Wieder alles im Griff" bis zum alten Les Humphries-Klassiker "Mama Loo". Emotionaler Höhepunkt für Jürgen Drews war trotz aller Überraschungen sicherlich das gemeinsame Duett "We’ve got tonight" zusammen mit seiner Tochter Joelina. Der 77-Jährige begann den Hit allein, dann setzte Joelina mit ihrem Gesang ein und schritt dazu in einem weißen Prinzessinnen-Kleid die Show-Treppe herab: Vater Jürgen war stolz und ergriffen zugleich. "We've got tonight, who needs tomorrow?" (dt.: Wir haben den heutigen Abend, wer braucht schon Morgen?) wurde so zum Motto des späten Abends. Den krönenden Abschluss bildete dann noch einmal - wie sollte es auch anders sein - Drews' größter Hit "Ein Bett im Kornfeld", zu dem auch alle anwesenden Stars die Bühne enterten.