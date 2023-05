Jetzt dürfen wir zum ersten Mal einen SCHLAGERBOOOM Open Air im Stadion in Kitzbühel veranstalten. Mit einer riesengroßen Bühne mitten im Stadion. Also wir bespielen 360°, damit alle ganz nah dabei sein können und dieses Erlebnis wird, glaube ich, ganz spektakulär werden.

DJ Ötzi wird die Partystimmung in Kitzbühel zum Kochen bringen und Andy Borg, Howard Carpendale und "Bergdoktor"-Star Mark Keller werden ihre Fans ganz sicher begeistern, wenn es am 1. Juli ab 20:15 Uhr im Ersten heißt: Willkommen beim SCHLAGERBOOOM Open Air in Kitzbühel! Doch nicht nur deutschsprachige Künstler werden ihre Hits zum besten geben, wie Florian Silbereisen erklärt: "Weltstar Anastacia wird das Stadion zum Beben bringen und ich freue mich auch sehr, dass endlich mal wieder gemeinsam Al Bano und Romina Power ihre ganz großen Hits singen werden".