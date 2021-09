Auf diese Nachricht mussten die Schlagerfans in ganz Europa lange warten! Zwei Jahre nach dem letzten SCHLAGERBOOOM ist es endlich wieder soweit:

Mit der Eurovisionsfanfare und ganz viel Feuerwerk startet am 23. Oktober live um 20.15 Uhr im Ersten der SCHLAGERBOOOM 2021! Dann kann der Schlager endlich wieder so gefeiert werden, wie er so nur beim SCHLAGERBOOOM gefeiert wird!