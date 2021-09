Mit der Eurovisionsfanfare und ganz viel Feuerwerk geht es am 23. Oktober live um 20.15 Uhr im Ersten endlich wieder los!

Bühne frei für den SCHLAGERBOOOM 2021! Bildrechte: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Dann kann der Schlager endlich wieder so gefeiert werden, wie er so nur beim SCHLAGERBOOOM gefeiert wird - mit einer spekatulären Show, tollen Stars und vielen Schlagerfans! Doch nicht nur die warten sehnsüchtig auf dieses Event, auch Showmaster Florian Silbereisen kann es kaum abwarten. Er sagte zur BILD-Zeitung: "Ich habe Gänsehaut, wenn ich nur daran denke: Eurovisionsfanfare, Lichtermeer, Feuerwerk, Konfetti – und alle singen und feiern mit!"



Nach zwei Jahren verwandelt sich die legendäre Dortmunder Westfalenhalle endlich wieder in ein riesiges Lichtermeer – unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!". Und endlich können auch wieder ganz viele Fans dabei sein und bei ihren Lieblingsschlagern Mitsingen und Mitfeiern! Das freut auch Florian Silbereisen: