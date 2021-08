Am Ende der großen Schlagerstrandparty Mitte August überraschte Florian Silbereisen mit einer Ankündigung. Bereits am 4. September gibt es die nächste große Schlagershow - das Motto: Schlagerchallenge.2021 - Der ganz große Traum. Seitdem rätseln die Fans nicht nur, was es mit dem Titel auf sich hat und welche Überraschungen dahinter stecken, sondern vor allem auch, welche Stars mit dabei sein werden.