Am 15. Januar 2022 sollte es wieder soweit sein: Florian Silbereisen wollte mit den Stars der Schlagerbranche nicht nur eine Party feiern, sondern auch die "Eins der Besten" vergeben und damit die Schlagerstars des Jahres auszeichnen. Doch die derzeitig Lage der Corona-Pandemie lassen diesen Termin und die aufwändigen Vorbereitungen auf die Mega-Schlager-Show nicht zu. Am Donnerstag Nachmittag gaben MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann die Absage bekannt.

"Alle Expertinnen und Experten warnen für den Januar des kommenden Jahres vor einer fünften Corona-Welle und neuen Höchstständen bei den Infektionszahlen. Sie raten dringend dazu, Kontakte und Mobilität in den nächsten Wochen drastisch zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund halten wir es für nicht verantwortbar, diese große Showproduktion, an der viele Menschen beteiligt sind, durchzuführen. Deshalb haben wir schweren Herzens entschieden, die "Schlagerchampions 2022" abzusagen. Mit Blick auf die Gesundheit aller an dieser Produktion Beteiligten und mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, halten wir die Absage dieser Großproduktion für die einzig richtige Entscheidung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich aber trotzdem auf eine Sendung mit Florian Silbereisen am 15. Januar 2022 im ERSTEN freuen."