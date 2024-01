Insgesamt zwölf "EINSEN" überreichte Showmaster Florian Silbereisen am Samstagabend beim "großen Fest der Besten". Diese wurden jedoch von nur neun Preisträgern und Preisträgerinnen in Empfang genommen. Denn gleich drei Acts räumten doppelt ab: Die Männer von Santiano bekamen eine EINS als Band des Jahres und eine weitere für das erfolgreichste Schlager-Album des Jahres. Die Seemanns-Rocker veröffentlichten im vergangenen Oktober mit "Doggerland" bereits ihr sechstes Studioalbum in Folge, welches an die Spitze der Charts kletterte. Schlagerstar Andrea Berg bekam gegen Ende der Show die goldene EINS als "Sängerin des Jahres" und eine Platin-EINS für mittlerweile 13 Nummer-Eins-Alben. Wahnsinn!

Bildrechte: MDR