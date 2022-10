Mit ihr kommt richtig Farbe in den Schlager: Undine Lux ergreift die "Schlagerchance in Leipzig" und steht am 22. Oktober bei Florian Silbereisens großem Schlagerjubiläum auf der Eurovisions-Bühne. Was Schlagerfans von ihr erwarten können, sagte Undine Lux direkt im Anschluss an die Show im Siegerinterview bei Florian Silbereisen: