Die Vorfreude steigt - nicht nur bei den Schlagerfans, sondern auch bei Florian Silbereisen selbst. Am Samstag um 20:15 Uhr im Ersten startet er den Countdown für die Zeit, in der wir den Schlager wieder so richtig feiern können. Dabei blickt er nicht nur auf die Highlights der letzten Jahre zurück, sondern begrüßt auch tolle Gäste.

Zwei große Premieren stehen am Samstagabend an und die haben es beide in sich. Die erste kommt von DER deutschen Girlgroup schlechthin - den No Angels. Schon vor einigen Monaten haben die vier Engel bei den Schlagerchampions ihr spektakuläres Comeback gefeiert. Mit einer neu aufgelegten "Celebration Version" ihres Mega-Hits "Daylight in your eyes" rockten Sandy, Lucy, Jessica und Nadja im März die Bühne. Ziemlich genau zwanzig Jahre nachdem sie damit zum ersten Mal die Charts stürmten. Beim Schlagercountdown am Samstag legen sie nun nach. Wir sind schon gespannt.