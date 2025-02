Bis die Dame in Baden-Württemberg und alle anderen Schlagerfans wieder eine Sendung mit Moderator Florian Silbereisen genießen können, wird es noch etwas dauern, wie der Entertainer am 11. Januar am Ende der "Schlagerchampions 2025" ankündigte:

"Ich bin dann mal weg", so Florian. Er werde eine kurze TV-Show-Pause einlegen und mit dem Traumschiff am anderen Ende der Welt unterwegs sein. Doch es sei kein Abschied für immer. Spätestens zum Sommeranfang sei er wieder zurück. Immerhin sei der Terminplan bereits voll. Am 20. und 21. Juni steht Florian Silbereisen bereits wieder auf der großen Showbühne. Dann moderiert er das "Schlagerbooom-Open-Air 2025" in Kitzbühel.