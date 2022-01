Am Samstagabend hat Entertainer Florian Silbereisen auf "Die schönsten Schlager-Überraschungen aller Zeiten" zurück geblickt. Mit dabei: Allerlei überraschende Momente aus seinen Shows. Bühnen-Abschiede, Heiratsanträge und Familien-Überraschungen - alles war dabei. Ein ganz besonderer Moment durfte da natürlich nicht fehlen - die Überraschung für Florian Silbereisen von Helene Fischer beim Schlagerbooom 2019. Mitten in ihrer Medienpause hatte sie ihn und das Publikum damals mit einem Comeback überrascht. In seiner Schlagerüberraschungs-Show erinnerte er sich an den Moment zurück: