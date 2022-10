Florian Silbereisen startet den Vorverkauf für das "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Sorgt bei seinen Shows immer für Überraschungen: Florian Silbereisen Bildrechte: MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Beide Shows werden im Congress Centrum in Suhl aufgezeichnet. "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" am Donnerstag, den 24. November. Das Adventsfestsingen nur zwei Tage später, am Samstag, den 26. November. Tickets für die beiden Shows gibt es u.a. beim Ticketportal Eventim.



Das "Adventsfest der 100.000 Lichter" wird in diesem Jahr ausnahmsweise nicht am Vorabend des 1. Advents ausgestrahlt. Aufgrund der diesjährigen (Winter-)Fußball-WM in Katar wird die beliebte Adventsshow am Freitagabend vor dem zweiten Advent, also am 2. Dezember, zu sehen sein.