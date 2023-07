Florian Silbereisen startet den Vorverkauf für das "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Sorgt bei seinen Shows immer für Überraschungen: Florian Silbereisen Bildrechte: MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Das Adventsfest der 100.000 Lichter findet traditionell am Vorabend des ersten Advents statt. Es wird in diesem Jahr also am Samstag, den 2. Dezember, im Congress Centrum in Suhl gefeiert und live im Ersten und im ORF ausgestrahlt. Das große Adventsfestsingen 2023 findet eine Woche zuvor, am 25. November, ebenfalls in Suhl statt. Tickets für die beiden Shows gibt es u.a. beim Ticketportal Eventim.