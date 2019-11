Bisher war lediglich bekannt, dass Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger die Nachfolge von Sascha Hehn auf dem "Traumschiff" antritt und die ersten Folgen zum Jahreswechsel 2019/20 ausgestrahlt werden. Nun veröffentlicht das ZDF die genauen Sendetermine mit dem Moderator. Auch wer mit ihm in See sticht und was uns in den kommenden vier Folgen erwartet, wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt.