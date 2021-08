Auf der Gästeliste der Open-Air-Show stehen große Namen wie Andrea Berg, Andy Borg, Beatrice Egli , DJ Ötzi , Ross Antony , Jürgen Drews und viele mehr. Seit Monaten darf endlich wieder eine große Eurovisionsshow live stattfinden. Im Amphitheater in Gelsenkirchen ist dafür sogar ein kleines Publikum erlaubt. Doch wegen der Corona-Situation stand die Sendung lange auf der Kippe. Jetzt hat der Showmaster endlich gute Nachrichten.

Bis zum Wochenende wurden Shows an fünf (!) verschiedenen Orten vorbereitet und geplant, um kurzfristig entscheiden zu können, wo die Show unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden kann. Das ist ein enormer fünffacher Aufwand für das gesamte Team, bei dem ich mich dafür mit großem Respekt bedanke!

"Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft, dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können", führt Florian weiter aus. "Wir wollen damit auch allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne Mut machen – insbesondere denen, die in den vergangenen Monaten unverschuldet in Not geraten sind!"