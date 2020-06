Der Erfolg geht weiter Thomas Anders und Florian Silbereisen auch in Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Albumcharts

Der Erfolg der beiden kennt keine Grenzen. Nachdem ihr gemeinsames Duettalbum in Deutschland schon auf Platz eins der Charts eingestiegen war, setzen sich Florian Silbereisen und Thomas Anders nun auch in Österreich und der Schweiz an die Spitze.