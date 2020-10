Im Sommer sorgten die beiden mit ihrem ersten Duettalbum für die Schlagersensation 2020. Mit "Das Album" erreichten sie nicht nur in Deutschland sensationell Platz eins der Offiziellen Deutschen Albumcharts, sondern schafften auch in Österreich und in der Schweiz den Sprung auf die Peak-Position. Seitdem ist das von Christian Geller produzierte Album ununterbrochen in den Top 50 der Offiziellen Deutschen Albumcharts vertreten.