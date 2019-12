Als Florian Silbereisen zehn Jahre alt war, erschien unter dem Titel "Florian mit der Steirischen Harmonika" seine erste Single. Als er 22 Jahre alt war, wurde er als Moderator der Samstag-Abend-Showreihe "Die Feste der Volksmusik" im Ersten zum jüngsten Moderator einer Samstagabendshow in Europa. Im März 2006 gab er in dem Film "König der Herzen" sein Schauspiel-Debüt, 2015 gründete er gemeinsam mit Jan Smit und Christoff das Schlager-Trio Klubbb3.



Nun die Kapitänsrolle auf dem "Traumschiff". Wie schafft man so etwas?



Im Interview mit dpa-Korrespondentin Sophia Weimer sagte Florian Silbereisen: