Vertrag verlängert Florian Silbereisen bleibt Traumschiff-Kapitän

Kapitän Max Parger sticht auch weiterhin in See. Florian Silbereisen verlängert vorzeitig seinen Vertrag als "Traumschiff"-Kapitän mit dem ZDF. Er bleibt der beliebten Serie also trotz seines Engagements bei RTL erhalten.