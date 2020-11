Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird auf der ganzen Welt anders sein als sonst, der Jahreswechsel erst recht. Gemeinsames Feiern ist in der Corona-Pandemie nur im ganz kleinen Kreis möglich. Und da ist es wirklich ganz besonders schön, wenn einige feste Weihnachtsrituale auch 2020 begangen werden können. Was für die einen der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist für die anderen "Das Traumschiff".

Zwei Folgen werden über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zu sehen sein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steuert Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen das Luxusschiff nach Kapstadt und am ersten Tag im Jahr 2021 fährt die MS Deutschland zu den Seychellen. Auf das "Traumschiff" ist eben Verlass - auch in Zeiten einer Corona-Pandemie.

Linda Evans gibt sich die Ehre - Aber einer fehlt

Denver-Clan-Star Linda Evans Bildrechte: imago images / Future Image An Bord der MS Deutschland ist mit Linda Evans auch eine echte Schauspiellegende. Die heute 77-Jährige wurde mit "Der Denver-Clan" weltweit berühmt. Kaum eine Serie sorgte Anfang der Achtzigerjahre so sehr für Furore wie die Geschichten rund um die Carringtons.



Neben Kapitän Max Parger ist eigentlich die gesamte Crew on Tour. Barbara Wussow als Hoteldirektorin und Daniel Morgenroth als Erster Offizier Martin Grimm. Nur Harald Schmidt, der 2009 zum ersten Mal den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle spielte, fehlt wieder. Der 63-Jährige war auch schon in der Oster-Folge nicht zu sehen, weil er während der Dreharbeiten einen anderen Job hatte.

Florian Silbereisen: Moderator + Sänger + Schauspieler

Vor einem Jahr lief am zweiten Weihnachtsfeiertag die erste "Traumschiff"-Folge mit Florian Silbereisen in der Rolle des Kapitäns. Schon vor einem Jahr haben sich die Menschen um ihn herum gefragt, wie er das alles schafft. Florian Silbereisen moderiert im Ersten die großen Feste-Shows. Gerade wurde "Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!" ausgestrahlt und am 28. November präsentiert er das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Als Sänger ist er derzeit im Duett mit Thomas Anders erfolgreich, bekam dafür sogar die Goldene Henne.



Als er vor einem Jahr seine neue Aufgabe als Traumschiff-Kapitän antrat, fragte ihn dpa-Korrespondentin Sophia Weimer, wie er all diese Verpflichtungen unter einen Hut bekommt.