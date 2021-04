Ein unbeschwerter Sommerurlaub - das ist es wovon viele Menschen derzeit träumen. Auch wenn die ganz großen Fernreisen wohl dieses Jahr noch schwierig werden dürften, so hoffen viele wenigstens auf ein bisschen Reisefreiheit und Urlaubsgefühl im eigenen oder den Nachbarländern. Auch die Schlagerstars sind urlaubsreif, so berichtet Schlagersänger und Showmaster Florian Silbereisen in einem dpa-Interview, wie er sich seinen Sommer 2021 vorstellt.