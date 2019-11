Kurz zuvor hatte Silbereisen mit seiner Show "SCHLAGERBOOOM" aus der Westfalenhalle in Dortmund einen neuen Publikumsrekord aufgestellt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten am 2. November 2019 knapp eine Million Menschen Das Erste ein, so viel wie noch nie in der 25-jährigen Geschichte der FESTE. Insgesamt begeisterte Deutschlands beliebtester Showmaster an diesem Abend knapp sechs Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer.