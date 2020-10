Wenn sich jemand in Sachen Schlager auskennt, dann sind das ja wohl Florian Silbereisen und Thomas Anders . Im Schlagerduell in Kai Pflaumes Sendung "Klein gegen Groß" kam es jedoch anders. Die beiden Schlagerexperten unterlagen dem zwölfjährigen Miguel. Miguel singt für sein Leben gern und kennt sich auch in der Schlagermusik bestens aus. Sein Idol ist übrigens Florian Silbereisen. Doch im Duell gibt es auch für Idole keine Gnade.

Miguel hatte vorher angegeben, Schlager nur anhand von drei aufeinanderfolgenden Worten zu erkennen. Und so bekamen der Zwölfjährige sowie die beiden Schlagerstars immer abwechselnd drei zusammenhängende Worte aus einem Schlagertext. Für den richtigen Titel und Interpreten gab es einen Punkt. Miguel wusste seine vier Songs sofort.



Auch Florian und Thomas errieten vier Songs, benötigten aber Hilfe von Miguel. Und so musste eine Entscheidungsfrage her. Der Moderator der Sendung Kai Pflaume nannte die Worte „Unzertrennlich, irgendwie unsterblich“. Miguel hob sofort den Arm, auch Florian Silbereisen wusste den Namen des Titels, doch Miguel war eben einen Tick schneller und damit am Zug. Der gesuchte Schlager war "Atemlos" von Helene Fischer.