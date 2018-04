Francine Jordi in der MDR-Show "Schlager und Schnee" im Februar 2018 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zunächst hatte Sängerin und Moderatorin Francine Jordi ihre Krebserkrankung vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Erst jetzt, nachdem sie die Krankheit überstanden hat, äußerte sich die 40-Jährige dazu in einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung "Blick". Im Mai 2017 sei bei ihr Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert worden. Die Diagnose sei ein großer Schock, die Behandlung danach sehr schwierig aber erfolgreich gewesen. Bei der sofortigen Operation sei der Tumor vollumfänglich entfernt worden, so Jordi. Um das Rückfallrisiko weiter zu minimieren, unterzog sich die Künstlerin zusätzlich einer Chemo- und Bestrahlungstherapie. Diese schloss sie im Dezember erfolgreich ab.



Öffentlich wollte die Sängerin ihre Erkrankung zunächst nicht machen. Lediglich ihre Familie und ihr Manager seien informiert gewesen. Francine Jordi trat auch in der Zeit ihrer Erkrankung sowohl im Fernsehen als auch bei Konzerten auf - trug dabei aber eine blonde Perücke. Die Begegnungen mit ihren Fans hätten ihr in der schwierigen Phase unglaublich viel Kraft gegeben und sie durch diese Zeit getragen.