Eines vorweg: Wir müssen keine Angst vor Francine Jordi haben. Und dennoch wirkt der Satz im ersten Moment etwas bedrohlich, wenn die toughe 44-Jährige erklärt: "Mein Sturmgewehr liegt unter dem Bett." Doch in der Schweiz, der Heimat der Sängerin, ist das nichts außergewöhnliches. So erklärt auch Riverboat-Moderator Jörg Kachelmann, ebenfalls Schweizer: "Was uns in der Schweiz auch auszeichnet: Wir haben alle eine Waffe zu Hause. (...) Wenn man in der Armee war, nimmt man seine Waffe mit nach Hause, deshalb habe ich die auch."

Doch die Armee ist bei Francine Jordi nicht der Grund für den Waffenbesitz, die Sängerin hat eher ein außergewöhnliches Hobby, wie sie in der MDR-Talkshow erklärt.

Ich bin Sportschützin. Ich schieße seit kleinauf 50 Meter Kleinkaliber und habe dann mit 16 Jahren den Jungschützenkurs gemacht mit Sturmgewehr auf 300 Meter und war da auch sehr erfolgreich. Francine Jordi Riverboat

Heute schießt sie eigentlich nur noch einmal im Jahr, erzählt sie weiter, und zwar beim "Eidgenössischen Feldschiessen", was mit über 100.000 Teilnehmern als weltweit größtes Schützenfest betrachtet wird. "Da geht wirklich jeder, der eine Waffe hat an einem Wochenende schießen, jeder das gleiche Programm, in der ganzen Schweiz", erklärt die Sängerin. Francine Jordi plädiert im Gespräch auch dafür, das Gewehr nicht als Waffe, sondern als Sportgerät zu sehen. Schießen sei ein Sport, der sie sehr fasziniere, weil man da eine "mentale Stärke" brauche.

Du musst den Körper unter Kontrolle haben, du musst die Atmung unter Kontrolle haben, plus mental so stark sein, dass du eben den Schuss sehr kontrolliert abgibst. Francine Jordi Riverboat

Viele Talente