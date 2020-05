Bänderriss am Sprungelenk - Das muss man wissen: Die häufigste Verletzung am Sprunggelenk ist ein Riss des Außenbandes. Diese Verletzung tritt meist durch Umknicken, etwa beim Sport, auf. Ein Bänderriss muss nur selten operiert werden, stattdessen wird der Fuß in der ersten Woche hochgelagert. Ab der zweiten Woche sollte man mit leichten Bewegungen oder auch Physiotherapie beginnen. Die vollständige Heilung dauert je nach schwere der Verletzung 4 bis 12 Wochen.