Bildrechte: picture alliance/dpa/Frank Farian | Milli Segieth

Gründer von Boney M. und Milli Vanilli Trauerfeier für Musikproduzent Frank Farian Anfang März in Berlin

Hauptinhalt

22. Februar 2024, 14:10 Uhr

Für den am 23. Januar 2024 verstorbenen Produzenten Frank Farian wird es am 4. März in Berlin-Kreuzberg eine Trauerfeier geben. Farian hatte vor allem mit den Gruppen "Boney M." und "Milli Vanilli" Erfolge gefeiert.