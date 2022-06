Er ist nicht nur Komponist, Sänger und Autor, sondern schlüpfte in der Vergangenheit schon gelegentlich in verschiedene TV- und Filmrollen. In der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" war er etwa 2007 zu sehen. Nun hat er in einem weiteren ARD-Erfolgsformat eine Gastrolle ergattert. Wie der Sender mitteilt, spielt Frank Schöbel sich dabei selbst. Als Berühmtheit aus dem Osten lässt er Kindheitserinnerungen bei den Figuren wach werden. Am Ende gelingt dank seines Auftritts ein unvergesslicher Ostalgie-Abend, bei dem der Stargast selbst natürlich nicht fehlen darf.

Die Folge mit Frank Schöbel soll voraussichtlich am 14. September 2022 um 14:10 Uhr im Ersten zu sehen sein.

Marianne Rosenberg am "Rote Rosen"-Set. Bildrechte: ARD/Nicole Manthey Rote Rosen gibt es bereits seit mehr als 15 Jahren, über 3500 Folgen liefen schon im Fernsehen – die tägliche Serie ist damit ein echter Dauerbrenner.



Schon häufig waren Schlagersänger:innen dabei, zuletzt Wencke Myhre und Kim Fisher. Marianne Rosenberg schaute 2021 am Set vorbei. 2019 mimte Jürgen Drews sich in vier Folgen der Serie selbst. Und auch Thomas Anders spielte sich bei "Rote Rosen" schon selbst. Die Zuschauer konnten außerdem Ross Antony in sechs Folgen der Telenovela in der Rolle des Wettermanns Tony Frost erleben.

Frank Schöbels Schlagerkarriere startete in den 1960er Jahren. Erste Erfolge als Solist im Schlagermetier konnte der gebürtige Leipziger bereits 1964 mit Titeln wie "Looky Looky", "Blonder Stern" und "Party Twist" feiern. Mit seiner ersten Frau Chris Doerk spielte er u.a. in dem erfolgreichen Musikfilm "Heißer Sommer", der zum Kultfilm avancierte.