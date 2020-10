Dass Corona so fett zuschlägt, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte nachts wirklich das Gefühl: So - das war’s dann. Das war schlimmer als alles, was ich bisher erlebt habe.

Nach einigen Wochen der Ruhe in Quarantäne gehe es ihm nun aber wieder besser, so Schöbel. Er sei froh, dass er das überstanden habe.

Frank Schöbel war ein Superstar in der DDR, bekannt in Ost und West. Musikalisches Können, Vielfalt, Natürlichkeit sind seit mehr als fünf Jahrzehnten Markenzeichen des Sängers. Er bekam verschiedene nationale und internationale Preise und zählt mit über 500 Songs zu den bedeutendsten deutschen Schlagersängern. Doch Frank Schöbel ist nicht nur Sänger, sondern auch Texter, Komponist und Produzent. Seine Beliebtheit bei den Fans und sein herzliches Verhältnis zu ihnen sind bis heute ungebrochen, denn er sagt, was er denkt und singt, was er glaubt. Über all die Jahre ist er sich und seinem künstlerischen Anspruch immer treu geblieben.



(Quellen: t-online, Super illu)