Einige Jahre lang war Frank Schöbel mit seiner damaligen Frau Chris Doerk das Traumpaar des DDR-Fernsehens. Später gehörte er mit seiner zweiten Frau Aurora Lacasa und den Töchtern Odette und Dominique am Weihnachtsabend zum festen Programmpunkt. Die vier sangen in ihrem Wohnzimmer und das gleichnamige Album "Weihnachten in Familie" gilt als meistverkauftes der DDR-Plattenfirma Amiga. Mitte der 90er Jahre trennten sich Schöbel und Lacasa.

Frank Schöbel in der Show "Die Schlager des Jahres". Bildrechte: imago/Future Image

Doch nicht nur als Sänger sorgte Frank Schöbel für große Hits. Mehr als 360 Lieder komponierte er unter anderem für Künstlerinnen und Künstler wie Gisela May, Harald Juhnke und Karel Gott. Auch für den Fußballverein Union Berlin schrieb er eine Hymne.



In seiner Ende September erschienenen Autobiografie kündigt Frank Schöbel an: "Irgendwann werfe ich das Handtuch." Doch einen genauen Zeitpunkt nennt er nicht. Stattdessen ist er aktuell wieder viel unterwegs. Allein im Dezember stehen 18 Konzerte auf dem Plan. Selbst an seinem Geburtstag wird auf der Bühne stehen – im brandenburgischen Prenzlau. "Geburtstag feiern ist sowieso nicht mein Ding, ich bin lieber beim Publikum", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.