Im Publikum dabei sind Gisela Steineckert und Dieter Schneider, die mit ihren Texten wesentlichen Anteil an der Karriere Frank Schöbels haben. Von Steineckert stammen Texte für die Kinder-LP "Komm, wir malen eine Sonne" sowie das Erfolgsalbum "Weihnachten in Familie", Dieter Schneider hat u.a. "Gold in deinen Augen" und "Ich geh vom Nordpol zum Südpol" geschrieben. Bildrechte: Tom Schulze