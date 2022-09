Frank Schöbel fing früh an, sich für Musik zu interessieren. Schon als Jugendlicher sang er in Seniorenheimen. Musik lag ihm einfach im Blut, als Sohn einer Opernsängerin aus Leipzig. Sein erstes eigenes Lied hieß „Zwei Ähren im Wind“. Als 19-Jähriger wurde er Sänger und Gitarrist beim Leipziger „Tanzorchester der Sonderklasse Heinz Müller“.

"Weihnachten in der Familie" - Frank Schöbel mit Lebensgefärtin Aurora Lacasa und den Töchtern Odette und Dominique Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Mehr als 600 Titel hat Schöbel bis heute gesungen. In der DDR war er der erfolgreichste Schlagersänger - einige Jahre lang im Traum-Duo mit seiner damaligen Frau Chris Doerk. Später dann gehörte er mit seiner Lebensgefährtin Aurora Lacasa und den Töchtern Odette und Dominique an Heiligabend zum festen Programmpunkt im DDR-TV. In „Weihnachten in Familie“ sangen die Vier in ihrem Wohnzimmer. Das gleichnamige Album gilt als meistverkauftes der DDR-Plattenfirma Amiga. Schöbel und Lacasa trennten sich Mitte der 90er Jahre.