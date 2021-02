Es ist eben wirklich noch kein Meister vom Himmel gefallen und gegen "Lampenfieber" hilft eigentlich gar nichts. Frank Schöbel ist inzwischen einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger, einer der wenigen, die den Sprung aus der DDR-Unterhaltung in die gesamtdeutsche so richtig gut gemeistert haben. Doch ganz zu Beginn seiner Karriere, da hatte Frank Schöbel als 21-Jähriger solches Lampenfieber, dass er seinen Auftritt einfach geschwänzt hat.

Am 17. November 1964 wurde zum letzten Mal aus dem alten Friedrich-Stadtpalast der «AMIGA-Cocktail» gesendet. Ich sollte daran teilnehmen, hatte aber tierische Angst, vor so vielen Menschen im Friedrichstadt-Palast aufzutreten und noch dazu live zu singen.

Weihnachten in Familie - Cover Bildrechte: Amiga

Seinen ersten großen musikalischen Erfolg konnte der DDR-Künstler 1971 mit "Wie ein Stern" in ganz Deutschland feiern. Das ostdeutsche Plattenlabel Amiga verkaufte 400.000, das westdeutsche Label Philips über 150.000 Singles. Das reichte in der Bundesrepublik Deutschland für Platz 37 der Singlecharts, wo sich der "Ost"-Hit fünf Wochen halten konnte. Frank Schöbel wurde daraufhin vom NDR in die Sendung "Musik aus Studio B" eingeladen und hatte als erster DDR-Schlagersänger Auftritte in der Bundesrepublik Deutschland.



Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Aurora und den beiden gemeinsamen Töchtern nahm er 1985 die Langspielplatte "Weihnachten in Familie" auf, die LP wurde das meistverkaufte Album der DDR-Geschichte. Insgesamt hat Frank Schöbel 30 Alben aufgenommen und wurde zehn Mal zum DDR-Fernsehöiebling gewählt und zwei Mal mit der Goldenen Henne geehrt. Seine Tochter Dominique Lacasa ist ebenfalls als Schlagersängerin erfolgreich.