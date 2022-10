Schlagersänger Frank Schöbel hat noch in diesem Jahr einen runden Geburtstag vor sich, der gebürtige Leipziger wird im Dezember 80 Jahre alt. Körperlich ist der Sänger fit, erfreut sich bester Gesundheit und ist vor allem auch noch sportlich aktiv.

Unter anderem spielt Frank Schöbel leidenschaftlich gerne Fußball, ist sogar in einem Verein aktiv: bei der Eintracht Mahlsdorf in Ost-Berlin tritt der 79-Jährige in einer Ü70-Mannschaft regelmäßig gegen den Ball.