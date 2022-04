Am 01. April konnte sich Frank Schöbel über ein unglaubliches Jubiläum freuen. Genau 60 Jahre zuvor, Frank Schöbel war 19 Jahre alt, nahm ihn seine Mutter, die Opernsängerin Käthe Brinkmann, mit ins Haus Leipzig, damit er dort vorsingt. Frank Schöbel sang und siegte und wurde als Mitglied des Tanzorchesters "Heinz Müller" zum Musiker. Er war zwar bereits ausgebildeter Mechaniker, doch als Sänger verdiente er mit 5 Mark pro Stunde fast das Vierfache von dem, was er als Handwerker verdient hatte.

1971 feierte Frank Schöbel mit „Wie ein Stern“ seinen ersten großen Erfolg in ganz Deutschland. Das ostdeutsche Plattenlabel Amiga verkaufte 400.000, das westdeutsche Label Philips über 150.000 Singles. Die Folge war, dass Frank Schöbel als erster DDR-Schlagersänger auch Auftritte in der Bundesrepublik hatte.

Besonders sein Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 im Frankfurter Waldstadion, bei dem er die Fußball-Hymne "Ja, der Fußball ist rund wie die Welt" performte, sorgte für großes Aufsehen. Ebenfalls für Aufsehen sorgten seine Filmrollen in den DEFA-Filmen der 70er-Jahre. Mit seiner ersten Frau Chris Doerk spielte er u.a. in dem erfolgreichen Musikfilm „Heißer Sommer“, der zum Kultfilm avancierte. Frank Schöbel und Chris Doerk galten als Traumpaar der DDR-Unterhaltungsbranche. Die Ehe wurde allerdings Mitte der 70er-Jahre geschieden.

Die Fernsehsendung "Weihnachten in Familie" mit Frank Schöbel, Aurora Lacasa und den beiden gemeinsamen Töchtern. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Die neue Frau an Frank Schöbels Seite war die Sängerin Aurora Lacasa. Mit ihr und den beiden gemeinsamen Töchtern gelang Frank Schöbel 1985 sein bislang größter Erfolg. Die LP "Weihnachten in Familie" schaffte es mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren zur meistverkauften Platte der DDR.



Auch nach der Wende konnte Frank Schöbel an seine bisherigen Erfolge anknüpfen. Mit dem Hit "Wir brauchen neue Träume" feierte er sozusagen seinen zweiten Durchbruch. 1995 wurde er mit der "Goldenen Henne" ausgezeichnet und im Jahr 2007 erhielt er den "Amiga Platin Award" für sein Lebenswerk. Aber bei all dem Erfolg hat er nie vergessen, wem er das zu verdanken hat ...