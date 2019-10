Frank Schöbel ist seit Jahrzehnten aus der Riege der Schlagerstars nicht mehr wegzudenken. Und auch der Terminkalender des sympathischen Leipzigers ist voll: Am 18. Oktober kommt sein neues Studioalbum "Wir leben los" in die CD-Läden und ist bei Streaming-Anbietern abrufbar. In den kommenden Wochen begeistert der der 76-Jährige dann auch schon direkt mit seinen Bühnenqualitäten: Auf verschiedenen Konzerten und seiner Weihnachts-Tour 2019 wird Frank Schöbel das Publikum vor Ort entzücken!

Frank Schöbel war ein Superstar in der DDR, bekannt in Ost und West. Musikalisches Können, Vielfalt, Natürlichkeit sind seit mehr als fünf Jahrzehnten Markenzeichen des Sängers. Er bekam verschiedene nationale und internationale Preise und zählt mit über 500 Songs zu den bedeutendsten deutschen Schlagersängern. Doch Frank Schöbel ist nicht nur Sänger, sondern auch Texter, Komponist und Produzent. Seine Beliebtheit bei den Fans und sein herzliches Verhältnis zu ihnen sind bis heute ungebrochen, denn er sagt, was er denkt und singt, was er glaubt. Über all die Jahre ist er sich und seinem künstlerischen Anspruch immer treu geblieben.