Berlin atmet auf: Schlagerlegende und Kultstar Frank Zander durfte nach einigen Tagen das Krankenhaus verlassen und ist nun wieder in seinen eigenen vier Wänden, berichtet die Bild-Zeitung. Der Musiker kam nach einer Corona-Infektion nicht wieder richtig auf die Beine und wurde deshalb in einer Klinik gründlich untersucht.

[…] diese ganzen Untersuchungen waren auch wirklich nicht angenehm. Wahrlich kein Zuckerschlecken. Aber ich habe sie ausgehalten. Denn ich möchte ja endlich wissen, was mit mir los ist. Und ich möchte auch, dass es mir wieder besser geht.

"Es geht ihm […] auch besser. Aber er ist nicht gesund", sagte Zanders Sohn Marcus im Bild-Interview. Im Januar 2024 bekommt der Berliner eine weitergehende Diagnose und muss dann erneut für weitere Untersuchungen in die Klinik.

Ob Frank Zander an dem von ihm organisierten Weihnachtsessen vor Ort teilnehmen wird, müsse man kurzfristig entscheiden, sagt sein Sohn Marcus dem Blatt: "Die Chancen stehen allerdings sehr gut. So gut, dass er zumindest für einen Moment an der Feier teilnehmen und die Gäste von der Bühne aus begrüßen kann."