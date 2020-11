Sänger Frank Zander besucht Obdachlose am Ostbahnhof und gibt warmes Essen aus. Bildrechte: dpa

Normalerweise steckt er um diese Zeit des Jahres voll und ganz in den Vorbereitungen seines Weihnachtfestes für die Obdachlosen in Berlin. Doch die Veranstaltung kann in diesem Jahr nicht stattfinden - Corona macht Frank Zander einen Strich durch die Rechnung. Aufgeben ist für den 78-Jährigen aber keine Option. Stattdessen hat er sich mit seinem Sohn Marcus eine Alternative überlegt: Das Geld für sein Weihnachtsessen fließt jetzt in einen Foodtruck.



Bis zu 150 Portionen werden pro Tag verteilt. Bereits seit dem 01. Juli ist der Truck der Berliner Caritas, der auch von der "Aktion Mensch" unterstützt wird, auf Berlins Straßen unterwegs und fährt bei obdachlosen Menschen beliebte Punkte an. Dank Frank Zanders Hilfe, kann das Fahrzeug wesentlich länger als anfangs geplant unterwegs sein.