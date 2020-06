Streit mit Hauseigentümer Frank Zander fällt die Decke auf den Kopf

Unglaublich, aber wahr: Schlagerstar Frank Zander fällt wortwörtlich die Decke auf den Kopf. Seit einiger Zeit bereits hat er nur Ärger mit seiner Berliner Wohnung - oder genau genommen: mit dem Dachboden. Seit über 50 Jahren wohnt der "Hier kommt Kurt"-Sänger bereits in seiner Wohnung in Berlin. Nun gibt es einen neuen Haus-Eigentümer, der ab 1. Juni Bauarbeiten am Dach angekündigte.