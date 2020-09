Bei Frank Zander ist scheinbar alles möglich. Das Berliner Urgestein bekommt es nicht nur hin, mit 78 Jahren weiterhin auf der Bühne zu stehen, er fängt auch noch einen neuen Job an. Ab 28. September ist der Musiker, Komponist und Sänger jetzt auch Radio-Moderator. Bei Schlager Radio B2 präsentiert er wochentäglich eine Rateshow. Die Fragen denkt sich Frank Zander selbst aus. Auf seine Mitspieler freut er sich jetzt schon.

Machen Sie mit mir Ihren Feierabend zu einem besonderen Erlebnis, ich freue mich auf jeden, der mit mir spielen will.

Obwohl Frank Zander sich schon lange hätte zur Ruhe setzen können, macht er genau das Gegenteil. Auf der Couch wird es dem Interpreten von Kulthist wie " Hier kommt Kurt" oder "Oh Susi" zu langweilig. Steht er auf der Bühne, heizt er seinem Publikum noch immer ein.

Das traditionelle Weihnachtsessen von Frank Zander im Berliner Hotel Estrel im vorigen Jahr. Bildrechte: dpa

Seit 1995 organisiert Zander jährlich ein Weihnachtsessen für ca. 3.000 Obdachlose und Bedürftige in Berlin, für das er jedes Jahr zahlreiche Unternehmen als Sponsoren gewinnen kann. Zudem bieten Prominente wie Stargeiger David Garrett, oder Politikerin Renate Künast ihre Hilfe an, indem sie das Weihnachtsmenü servieren, das Unterhaltungsprogramm beleben oder Geschenke verteilen. Serviert werden alljährlich insgesamt etwa 3.000 Gänsekeulen, 6.500 Knödel, 850 Kilo Rotkohl und 250 Liter Soße.



Auch in diesem Jahr soll das Weihnachtsessen stattfinden - trotz Corona. Das hat Frank Zander seinen obdachlosen Gästen versprochen. Wie, das ist noch nicht klar, aber irgendetwas wird sich der coole Frank für seine Obdachlosen einfallen lassen.