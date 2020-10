Gefahr einer Corona-Infektion zu groß Frank Zander muss sein Weihnachtsessen für Obdachlose "schweren Herzens" absagen

Frank Zander & sein Team haben gekämpft, bis sie einsehen mussten: Es geht nicht. Das Weihnachtsessen für 3.000 Obdachlose kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Alle seine Gäste, so Frank, gehören zur Risikogruppe. Die Verantwortung, dass sich einer davon mit Corona infiziert und den Virus bis in die Notübernachtungen trägt, könne er nicht übernehmen.