Release-Party im Imbiss "Tanze Eileen" - Neue Single von Kultstar Frank Zander

Obwohl auch Multitalent Frank Zander inzwischen in die Jahre gekommen ist, kann er doch noch nicht so ganz "normal" sein Ding machen. Und so steigt die Release-Party für seine neue Single "Tanze Eileen" am 21. Juni im Imbiss "Zum Würfel II" in Berlin.