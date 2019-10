Frank Zander kündigt neues Album an

Bildrechte: Zett Records

Schon im Juni hatte Frank Zander den ersten Vorboten seine neuen Albums veröffentlicht. "Tanze Eileen" heißt die Cover-Version des 80er-Jahre-Hits "Come on Eileen". Nun legt er nach - und zwar am 04. Oktober mit einem ganzen Album. Mit dem Titel trifft er den Nagel auf den Kopf: "Urgestein".

Es passt zu mir. Ich bin nun mal ein Berliner Urgestein. Frank Zander dpa

Nicht nur der Blödelbarde

Mit "Urgestein" will Frank Zander den Spagat schaffen. Er kombiniert Kneipenmusik, zu der man ordentlich feiern kann, mit nachdenklichen Stücken. So kann seine Single "Tanze Eileen" auch in den Partyorten auf Mallorca laufen und mit "Ich bin der Größte" schafft Frank Zander ein Stück Erinnerung. Er will mit diesem ruhigen Titel seinem alten Weggefährten Gunter Gabriel gedenken.

Tausendsassa mit Herz