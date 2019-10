Mit "Urgestein" will Frank Zander den Spagat schaffen. Er kombiniert Kneipenmusik, zu der man ordentlich feiern kann, mit nachdenklichen Stücken. So kann seine Single "Tanze Eileen" auch in den Partyorten auf Mallorca laufen und mit "Ich bin der Größte" schafft Frank Zander ein Stück Erinnerung. Er will mit diesem ruhigen Titel seinem alten Weggefährten Gunter Gabriel gedenken.

Bildrechte: imago/Future Image

Angefangen mit Musik und legendären Stücken wie "Oh, Susi" und "Ich trink auf dein Wohl, Marie" wurde Zander vor allem auch als Moderator bekannt - zusammen mit der legendären Helga Feddersen in der "Plattenküche". 1990 dann sein größter Hit: "Hier kommt Kurt". Mittlerweile ist er aber nicht nur auf Bühnen zu finden, sondern auch im Atelier. Seit vielen Jahren malt der gelernte Grafiker Frank Zander seine eigenen Bilder. Und trotz seiner Umtriebigkeit kümmert er sich immer noch um die Ärmsten. Seit vielen Jahren engagiert er sich für obdachlose Menschen in seiner Heimatstadt Berlin. In diesem Jahr wird er schon zum 25. Mal Bedürftigen zu Weihnachten Gänsebraten servieren. Trotz all seiner Erfolge sei diese Benefiz-Aktion das Wichtigste, was er in seinem Leben gemacht habe, findet Frank Zander.