Ein Leben ohne seine geliebte Frau kann und will sich der Sänger nach fast 57 Jahren Ehe nicht vorstellen: "Ich würde im Chaos versinken. Sie passt auf mich auf", so Zander im Gespräch mit der Zeitschrift. Schon in einem früheren Interview mit der "Augsburger Allgemeinen"-Zeitung im Jahr 2022 sprach Frank Zander über das Erfolgsgeheimnis seiner langen Ehe mit seiner Frau Evelyn:

Auch bei seinem größten Herzensprojekt kann sich Frank Zander auf seine Familie verlassen: Seit 30 Jahren veranstaltet Familie Zander ein großes Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige in Berlin. Mit der Unterstützung vieler Prominenter, freiwilliger Helfer und zahlreicher Spender, konnte 2024 ca. 2.500 Bedürftigen ein warmes Essen mit musikalischer Untermalung bereitet werden. Zusätzlich werden jedes Jahr auch Sachspenden in Form von warmer Kleidung, Schlafsäcken etc. an die Gäste verteilt.