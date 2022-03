Doch auch die 80 ändert nichts daran, dass Frank Zander noch "eine ganze Menge" vorhat, wie er ebenfalls betont. An die Rente denkt er noch lange nicht. Was ihn mit 80 Jahren noch auf Trab hält, verriet er im Gespräch auch.

Was hält mich jung? Ich denke mal das Weitermachen! Es gibt nur eins: Machen! Und dann natürlich mal so ein kleines Bierchen.

Frank Zander bei der Weihnachtsfeier für Obdachlose. Bildrechte: imago/Photopress Müller

Frank Zander ist bekannt für sein großes Herz. Jedes Jahr lädt er in seiner Heimatstadt Berlin obdachlose Menschen zu einem großen Weihnachtsessen ein. Auch Politiker und Promis dürfen kommen, allerdings nur zum kellnern, denn an diesem Abend stehen die Hilfsbedürftigen im Mittelpunkt. Die große Hilfsaktion musste zwar in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen, Frank Zander verteilte dennoch Essen - per Food-Truck.