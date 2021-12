"Hier kommt Kurt" -Interpret Frank Zander vergisst die Obdachlosen Berlins nicht. Der Sänger ist cool, und er ist verlässlich. Obwohl er schon zum zweiten Mal sein großes Weihnachtsessen für die Obdachlosen der deutschen Hauptstadt nicht veranstalten kann, hilft er ihnen auf andere Weise. Wie bereits zu Weihnachten vor einem Jahr, verteilte er auch in diesem an die Bedürftigen warme Mahlzeiten mit einem Foodtruck. Zum Ende seiner "Weihnachten mit Frank on tour" übergab Frank Zander der Berliner Stadtmission zwei Kisten mit Kleidung und 8.000 Euro für einen weiteren Kältebus der Mission. Damit kann die Busflotte nun auf drei Kältebusse aufgestockt werden.

Frank Zander verteilt Essen. Bildrechte: dpa

Für viele Berliner Obdachlose ist Frank Zander so etwas wie der Weihnachtsmann. Seit 1995 lädt er in der Adventszeit Obdachlose zum Weihnachtsessen ein. In den letzten Jahren wurde im Berliner Estrel-Hotel bis zu 3.000 Bedürftigen mit Gans, Rotkohl, Klößen, einem Showprogramm und Geschenken eine Weihnachtsfeier bereitet. Und: Frank Zander legte großen Wert darauf, jedem seiner Gäste persönlich die Hand zu schütteln. Seit 2020 können die Essen nicht stattfinden, doch der Musiker ließ sich für die Bedürftigen einen Plan B einfallen, damit sie zu einem besonderen Weihnachtsessen kommen. Er verlegte die Weihnachtsfeier quasi auf die Straße und verteilte das Festessen mit einem Foodtruck. In diesem Jahr gab es Hirschgulasch, Rotkohl und Klöße. Auch Geschenketüten waren dabei und es wurde Musik gemacht. Frank Zander selbst war einige Tage mit dem Truck unterwegs, um Essen zu verteilen, Hände zu schütteln und Musik zu machen.