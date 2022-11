Für seine Obdachlosen-Hilfe Frank Zander bekommt Verdienstkreuz 1. Kasse

Frank Zander kellnert bei seinem Weihnachts-Essen. Bildrechte: imago/Photopress Müller

Nachdem der 80-Jährige bereits 2002 das Verdienstkreuz am Bande erhalten hatte, steht nun mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse die nächste Stufe an. Die Ehrung sei am 5. Dezember geplant, dem Tag des Ehrenamts, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Zuvor hatte die "BILD" darüber berichtet. Zur Begründung hieß es demnach, Zander habe sich "in herausragender Weise um Solidarität und Mitmenschlichkeit verdient gemacht".